Jorge Sampaoli, entraineur de l’Olympique de Marseille, était en conférence de presse avant le classique contre le Paris Saint-Germain, dimanche à 20h45, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Face à la presse l’entraîneur argentin avoue n’avoir pas fait son choux entre Pau Lopez et Steve Mandanda.

Quel gardien sera titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain ? Pau Lopez ou Steve Mandanda ? Présent en conférence de presse à la veille du classique, Jorge Sampaoli a avoué n’avoir pas tranché entre les deux gardiens: « On n’a pas encore défini l’équipe pour chacun des postes. Mandanda a très bien joué, et c’est très bien que les deux puissent être compétitifs. Cette compétition interne doit être valorisée et est un atout pour nous. C’est important aussi pour notre style de jeu. Il y a la reconnaissance populaire pour Steve et la grande compétence de Pau. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait pour nous. »

Pau Lopez, qui est le numéro 1 cette saison, devrait débuter la rencontre mais la bonne prestation de Steve Mandanda, jeudi soir contre le Paok en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence, a relancé la concurrence entre les deux hommes.