Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse avant le classique contre’l’Olympique de Marseille, dimanche à 20h45, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. L’entraîneur argentin demande aux supporters d’être derrière leur équipe.

Alors que le Collectif Ultra Paris devrait boycotter la rencontre contre l’Olympique de Marseille, Mauricio Pochettino demande aux supporters de soutenir leur équipe pour ce match très important dans la course au titre: « Nous sommes plus forts avec les supporters, ils nous donnent une force supplémentaire. On sait qu’on est plus fort quand ils sont de notre côté. J’aimerais que pendant les matchs ils soutiennent l’équipe et laissent les divergences pour avant ou après le match. »

Le Paris Saint-Germain, qui compte 12 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, son dauphin, peut se rapprocher de son dixième titre de champion de france en cas de victoire dans le classique.