Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison, Arkadiusz Milik est toujours incertain pour la rencontre de Ligue 1 et le Classico ce dimanche soir face au Paris Saint-Germain.

Même si ‘l’Equipe’ annonce son forfait, Jorge Sampaoli a tenu à faire passer un message lors de sa conférence de presse et il n’officialise pas encore à 100% le forfait de son buteur polonais. « On pensait que Milik serait de retour contre le PAOK, il avait encore une petite gêne. Il se sent beaucoup mieux là, et on va voir s’il peut être dans le groupe demain, même si j’ai des doutes. La blessure était plus importante que prévu », a confié le coach olympien.Le Polonais reste donc très incertain pour cette affiche mais nous ne sommes pas à l’abris d’une belle surprise…