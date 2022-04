Ce samedi soir, le LOSC reçoit le RC Lens en Ligue 1 pour le derby du nord. Un match pas comme les autres, alors que les tensions entre Jocelyn Gourvennec et Hatem Ben Arfa sont toujours d’actualité. Avant cette rencontre, José Fonte le capitaine des Dogues a tenu à soutenir à 100% son entraîneur.

Au cours de son point presse avant la rencontre face au RC Lens, le défenseur central portugais s’est exprimé sur cette nouvelle histoire et trouve dommage que Ben Arfa est fait preuve d’une telle réaction. « Tout le monde a vu ce qui s’est passé et maintenant, c’est derrière nous. Le vestiaire s’est concentré pour faire un bon sprint final. Il n’y a rien à dire de plus. C’est dommage », a regretté le capitaine du LOSC qui ne comprend pas l’attitude de l’ancien parisien qui aura seulement joué quelques semaines sous le maillot nordiste.