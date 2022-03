Après le match nul 1-1 et très décevant de l’OM sur la pelouse de Troyes hier soir en Ligue 1, Pablo Longoria est revenu sur les tensions au sein du vestiaire depuis quelques semaines.

Au micro de Prime Vidéo, le président de l’OM a commenté les tensions qui ont eu lieu dans le vestiaire, ces dernières semaines. Il a confirmé que les joueurs avaient discuté : « Ce n’est pas spécialement ma responsabilité de parler aux joueurs après une défaite. Je crois qu’on s’est dit ce qu’on devait se dire en interne. Je crois que c’était une période de réflexion, de maturité, mais surtout une période de responsabilité, parce qu’on a la responsabilité de bien finir le championnat. On a l’opportunité de prendre l’avantage et on doit le faire », a-t-il déclaré avant le match Troyes-OM.