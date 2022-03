Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Real Madrid, pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Selon les informations de RMC Sport, Achraf Hakimi, et Leandro Paredes ont retrouvé l’entraînement collectif tandis que Sergio Ramos et Ander Herrera étaient absents.

Deux bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Après la défaite, 1-0, sur la pelouse de l’OGC Nice, les parisiens sont de retour à l’entraînement pour préparer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Si Achraf Hakimi, et Leandro Paredes ont retrouvé l’entraînement collectif et postulent pour une place de titulaire, Sergio Ramos, touché au mollet, et Ander Herrera, victime d’une conjonctivite, étaient absents, annonce RMC Sport.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 1-0, lors du match aller. Les hommes de Mauricio Pochettino devront ne pas perdre pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions.