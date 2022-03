Entraîneur des Gunners d’Arsenal, Mikel Arteta évoque l’avenir de son buteur français Alexandre Lacazette et il a pris sa décision concernant son avenir, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Après le succès des Gunners sur le terrain de Watford dimanche, le technicien espagnol a rendu hommage à l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et affiché une fois de plus son envie de le garder dans ses rangs. « C’est le cas. Je vous l’ai dit, à la fin de la saison, quand nous saurons où nous en sommes, nous nous assiérons avec ces trois joueurs et entre nous, nous déciderons de ce que nous faisons pour avancer. » L’international tricolore âgé de 30 ans a signé 5 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022.