Pas encore remis à 100% de sa blessure au poignet, Dominic Thiem repousse son retour à la compétition. Il ne sera donc pas au Masters 1000 d’Indians Wells et Miami. L’Autrichien souhaite reprendre sur terre battue.

Dominic Thiem n’est pas encore prêt ! L’Autrichien a annoncé qu’il ne participerait pas à Indians Wells (États-Unis) et Miami (États-Unis). Blessé à un poignet, l’ancien numéro 3 mondial n’a plus joué depuis juin dernier. Le Vainqueur de l’US Open en 2020 préfère reprendre sur terre battue, son terrain de prédilection : “C’est toujours la surface où je me sens le mieux, donc ce sera parfait pour reprendre “, explique Dominique Thiem sur son Instagram.