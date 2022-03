Dans son édition du jour, L’Equipe a révélé les masses salariales décomposées des écuries de Ligue 1 et notamment celle de l’Olympique de Marseille à laquelle Pablo Longoria a voulu apporter des précisions.

« Par ordre décroissant : les joueurs premium, les titulaires, les alternatifs et les jeunes. Quand je négocie un contrat avec une recrue, je raisonne sur un package général : amortissement du transfert, salaire, frais d’agents et coût de scouting. Pour la masse globale, le calcul est plus difficile encore, il faut intégrer les participations aux compétitions européennes, les revenus extraordinaires, les plus-values possibles, l’enveloppe et ta marge de manœuvre peuvent varier. J’essaie de faire une planification sur trois saisons« , a tenu à détailler Pablo Longoria à l’occasion de précisions accordées au quotidien L’Equipe.