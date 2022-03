Touché lors de la fin du Masters 1000 d’Indian Wells, où il s’est incliné en finale contre l’Américain Taylor Fritz après une série de 20 victoires consécutives, Rafael Nadal a effectué un diagnostic de ses pépins physiques. Et comme l’indique un communiqué officiel, le Mallorcain devra être absent 4 à 6 semaines.

Rafa Nadal est rentré en Espagne aujourd’hui après avoir disputé la finale du tournoi d’Indian Wells. Dès son atterrissage à Madrid, il s’est rendu à Barcelone où il a été soigné par son équipe médicale dirigée par le Dr Ruiz-Cotorro. « Rafael Nadal Parera présente après les examens pertinents IRM et CT, une fracture de stress du troisième arc costal gauche qui s’est produite dans le match de demi-finale le samedi à Indian Wells. Le délai estimé pour son retour à l’activité sportive est de 4 à 6 semaines », a déclaré le médecin Angel Ruiz-Cotorro.

Nadal, quant à lui, s’est montré préoccupé par la situation : « Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m’y attendais pas. Je suis dévasté et triste parce qu’après le début de saison que j’ai eu si bien, j’ai atteint une partie très importante de l’année avec de très bonnes sensations et de bons résultats. Mais bon, j’ai toujours eu cet esprit de lutte et de dépassement et ce que je vais faire, c’est avoir de la patience et travailler dur après ma guérison. Une fois encore, je tiens à remercier tout le monde pour son soutien ». Compte tenu des délais, l’Espagnol ne pourrait pas réapparaître avant Roland Garros.