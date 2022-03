Après la défaite 3 buts à 0 à Monaco dimanche après-midi en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a une nouvelle-fois subit une véritable humiliation. Une débandade, un fiasco… Bref il n’en fallait pas plus à Daniel Riolo pour s’enflammer.

Sur les ondes de ‘RMC’, le journaliste est revenu sur cette nouvelle défaite face aux Monégasques et il se lâche totalement. « Le PSG n’est plus un club. Il n’y a plus de fil conducteur. Après un tel désastre, les boulons auraient dû être resserrés. Rien. Ni Leonardo, Ni Nasser. Une débandade totale« , a estimé un Riolo encore très remonté. Après la trêve internationale, le leader du championnat recevra au Parc des Princes le FC Lorient pour le compte de la 30e journée. Un match piège par excellence.