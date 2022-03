Titulaire dans les cages de l’AS Monaco depuis le début de saison, Alexander Nübel semble avoir trouvé le point de chute idéal sur le Rocher. Le gardien allemand de 25 ans souhaiterait poursuivre sa carrière en France.

Selon les informations de ‘l’Equipe’, le portier monégasque se sent de mieux en mieux dans le championnat français et il aurait pris la décision de poursuivre l’aventure avec l’ASM la saison prochaine. Prêté par le Bayern Munich jusqu’en 2023 sans option d’achat, il n’aurait pas l’ambition de faire son retour à Munich, lui qui ne souhaite pas redevenir le gardien numéro deux derrière l’indétrônable Manuel Neuer. Si le média français précise que l’ancien de Schalke 04 est « quasiment certain » de rester en France la saison prochaine, les dirigeants munichois gardent toujours un oeil sur celui qui est censé reprendre le flambeau lorsque Neuer posera définitivement les gants dans quelques années…