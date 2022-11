Prêté par l’OM au Torino lors du mercato estival, Nemanja Radonjić est heureux dans son nouveau club.

Recruté 12 millions d’euros par l’Olympique de Marseille en 2018, Nemanja Radonjić n’a pas réussi à s’imposer dans la cité phocéenne. Dans le club olympien, l’attaquant a pourtant été décisif sous les ordres d’André Villas-Boas, à l’image de son magnifique but face au Stade Brestois en novembre 2019. Pas utilisé par Jorge Sampaoli, la saison passée, les dirigeants marseillais ont prêté l’international serbe à Benfica où il n’a réalisé que 7 matchs. Poussé vers la sortie par Pablo Longoria lors du dernier mercato, Nemanja Radonjić a été prêté pour sa dernière année de contrat au Torino FC. Dans La Gazzetta dello Sport, l’ancien olympien est revenu sur les coulisses de son départ de l’OM, “Cet été, j’ai dit à mon agent : Je ne veux que Torino. Je voulais retourner en Italie et je voulais travailler avec Ivan Juric. Avant de signer, le coach m’a dit : J’ai besoin de toi. J’ai trouvé un club qui me plaçait au centre du projet, c’était fondamental pour moi. Je voulais tellement le Torino que j’ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire. Ici, je vis le meilleur moment de ma carrière“, annonce le joueur de 26 ans. Cette saison, Nemanja Radonjić a marqué 3 buts en 13 matchs toutes compétions confondues avec le club italien. L’international serbe a pour l’objectif de performer à quelques semaines de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’ancien marseillais sera-t-il de la partie ? Affaire à suivre…

Un but toutes les 137 minutes de jeu, Nemanja Radonjić 👩‍🍳est en pleine forme 🔥

⠀

4️⃣buts et 1️⃣passe décisive sur les 6 derniers matchs.

Retour sur sa première partie de saison👇 pic.twitter.com/qKFeWQgWas — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 2, 2020