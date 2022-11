Toujours en cours, la vente de l’OL ne cesse d’être reportée. Un très mauvais signe pour Romain Molina qui craint que Jean-Michel Aulas est sur le point de se faire enfumer.

« Les supporters de l’OL vont au-devant de grandes désillusions. John Textor est un excellent communicant… Je vous donne un autre dossier, Toulouse, quand Redbird les a racheté, vous en avez entendu parler ? Non. Quand le City Football Group rachète Troyes, nous l’apprenons au moment-même… Là, pour l’OL, il y a un problème. On a à mille lieux du plan de départ. Même s’il trouve l’argent, car ce sont des prêts pour la plupart, il faudra les rembourser, et, vu les taux actuels et la conjoncture, ça devient compliqué… Quand un rachat commence à patauger comme ça, c’est pas bon…ça me fait penser à Bordeaux. Le niveau d’amateurisme de Lyon, je n’ai même pas de mots. Textor n’est pas là pour le “beautiful game”, il embobine les gens. C’est un vendeur de rêve », a confié Romain Molina via Le Quotidien du Sport.

Si l’optimisme reste de mise à Lyon, les incessantes déclarations de Romain Molina pourraient finir par arriver jusqu’aux oreilles des supporters de l’Olympique Lyonnais. La crainte de voir les Gones terminer comme les Girondins de Bordeaux pourrait avoir l’effet d’un cataclysme dans le Rhône.