L’Olympique de Marseille a annoncé le départ de Nemanja Radonjic qui va être prêté au Torino la saison prochaine.

Décidemment le mercato de l’OM s’accélère. Après l’arrivée d’Igor Tudor en début de semaine et le départ de Steve Mandanda hier, un autre olympien s’en va. Marseille vient d’annoncer que son international serbe Nemanja Radonjic était prêté la saison prochaine au Torino FC. Selon les informations de la presse italienne, il fait l’objet d’un prêt assorti d’une option d’achat, comprise entre 2 et 3 M€. A Marseille depuis 2018, l’attaquant de 26 ans n’a pas vraiment convaincu. Après l’avoir envoyé à l’Herta Berlin il y a deux saisons et au Benfica la saison dernière, Marseille le prête cette fois-ci en Italie, au Torino. Cela devrait être son dernier prêt puisque Radonjic n’est sous contrat à l’OM que jusqu’en 2023.