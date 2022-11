Recruté cet été, Hugo Ekitike peine à s’imposer. La faute à Lionel Messi dont le jeu ne lui permet pas d’être titularisé.

Débarqué en provenance du Stade de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike s’est lancé un véritable défi en rejoignant le Paris Saint-Germain. Engagé dans une féroce concurrence avec Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Pablo Sarabia, le Français de 20 ans passe désormais derrière Carlos Soler, la faute à Lionel Messi.

« Si tu dois essayer Ekitike, tu l’essaies en tant que titulaire à Ajaccio dans un match moins compliqué qu’à Turin où ce n’est quand même pas un bon endroit pour le lancer. Si tu fais jouer Ekitike devant, ça veut dire que tu recules Messi en dix. Or, Messi n’est jamais aussi bon que lorsqu’il joue proche des buts adverses. Tu as Soler qui a joué à ce poste et qui a bien fait le travail sur les derniers matchs et qui le fera à Turin car il faudra courir et défendre. Jouer avec Ekitike, Mbappé a envie d’essayer car ça lui convient à lui. Mais ce n’est pas la bonne solution pour le PSG », a lancé Yvan Le Mée, agent de joueurs, sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.