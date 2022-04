L’Olympique de Marseille se déplace à Salonique jeudi soir pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a déjà fait un choix important. Dans les buts, il alignera Steve Mandanda.

Après la belle victoire 2-0 contre le Montpellier Hérault SC ce dimanche soir en Ligue 1, le coach marseillais s’est exprimé sur ce choix et il confirme que Mandanda sera titulaire jeudi face au PAOK. « Pau Lopez n’est pas blessé, c’est un choix de ma part de titulariser Steve, c’était important pour moi qu’il ait du temps de jeu et le plus de minutes possibles avant le déplacement en Grèce jeudi, un match qu’il disputera. Je veille à la répartition des minutes entre Pau et Steve. Duje Caleta-Car lui avait des maux de tête à l’échauffement, il ne se sentait pas bien, c’est pour ça que nous l’avons préservé. » Conclut le technicien argentin. L’OM défie jeudi soir à partir de 21 heures le PAOK.