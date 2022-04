Un des éléments clés de l’effectif du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini est dans le viseur d’un grand d’Allemagne et se rapprocherait d’ailleurs de ce club.

Il s’agit du Borussia Dortmund qui s’intéresse au défenseur algérien depuis quelques temps. A en croire Foot Mercato, Marco Rose, l’entraîneur des Jaune et Noir, désire avoir Bensebaini dans son effectif. Un joueur qu’il connaît bien puisqu’il a déjà eu à travailler avec lui durant deux saisons lorsqu’il entraînait Mönchengladbach. Les deux clubs seraient entrés en contact et on parle d’un transfert qui pourrait tourner autour de 20 millions d’euros.

Arrivé au Borussia Mönchengladbach en 2019 en provenance du Stade rennais, Ramy Bensebaini enchaîne de bonnes prestations avec le club de Bundesliga. Cette saison, le latéral gauche des Fennecs est l’auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues.

Africa Top Sports