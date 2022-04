Battu 1-0 en Espagne, le Bayern Munich n’a plus le droit à l’erreur mais Nagelsmann a totalement confiance en ses hommes.

De passage en conférence de presse ce lundi, Julian Nagelsmann a fait monter la température avant le quart de finale retour face à Villarreal demain soir (21h) à l’Allianz Arena. « C’est sous la pression que les diamants se forment, peut-être que demain (mardi) nous livrerons un match brillant. Ce qui ne doit pas arriver, c’est que nous laissions à Villarreal le temps de mettre sa qualité en place sur le terrain. Nous devons jouer un peu plus dégueulasse. Mais il ne faut tant en parler, il faut le faire demain. Nous avons fait beaucoup d’erreurs à l’aller. Ils en ont fait une : nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça. Quand on a perdu un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous. »

Une philosophie partagée par son capitaine, Manuel Neuer. « On ne plaisante pas avec nous, même si nous avons perdu le match aller. La bonne nouvelle, c’est que la suite est encore entre nos mains. Nous n’avons pas peur« , a prévenu le gardien bavarois.