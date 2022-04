Même si les Bleus n’ont besoin que d’un point demain pour se qualifier à la Coupe du monde 2023, Corinne Diacre attend les trois points face à la Slovénie.

De passage en conférence de presse ce lundi, alors que l’équipe de France féminine accueillera la Slovénie demain soir (21h10) en éliminatoires de la Coupe du monde 2023, la sélectionneuse Corinne Diacre a placé la barre haute.

« Le match (contre le Pays de Galles, ndlr) a été revu, bien évidemment. Maintenant, on est concentrées sur l’objectif de demain (mardi). On a peu de temps entre les deux matches pour rectifier certaines choses, on a eu l’occasion d’en discuter. Il nous manque un point, mais on veut aller en chercher trois demain contre la Slovénie (au Mans), pour fêter la qualification pour la Coupe du monde avec notre public. Le match nul ne nous suffira pas, on a une petite revanche à prendre contre cette équipe qui nous avait mis en difficulté à l’aller (3-2, en septembre). On a un petit challenge entre nous, on est ‘focus’. »