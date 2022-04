Sauf retournement de situation, Frank Vogel ne sera pas le coach des Lakers la saison prochaine en NBA.

Après la saison catastrophe des Los Angeles Lakers, le coach Frank Vogel ne devrait pas faire long feu. Dans la nuit, l’insider américain du média ESPN Adrian Wojnarowski a en effet annoncé le limogeage imminent du technicien de 48 ans. Selon ses informations, la nouvelle devrait même devenir officielle ce lundi. Incapable de se qualifier pour les play-offs cette saison, les Lakers ont déçu malgré la constitution au dernier mercato d’un ‘Big Three’ autour de LeBron James, Anthony Davis – tous deux minés par les blessures – et Russell Westbrook.

« On ne m’a rien dit, p… Je vais profiter de ce moment et de ce match réussi avec mes joueurs. Et ce qu’il doit se passer ou pas demain, je le gérerai demain », avait répondu Vogel hier aux rumeurs de départ. Ce dimanche, les Lakers ont conclu leur saison par un succès après prolongation sur le parquet des Nuggets de Denver (146-141).