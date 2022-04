Ancien Ballon d’Or ainsi que joueur du PSG et du FC Barcelone, Ronaldinho est revenu sur le choix de Lionel Messi de signer au Paris Saint-Germain en tout début de saison.

S’il a porté les deux maillots au cours de sa carrière, le Brésilien a été très surpris de la décision de son ancien coéquipier mais il est toujours très heureux pour lui. C’est au cours d’une interview pour le ‘Mundo Deportivo’ qu’il a livré son sentiment. « Une surprise, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je n’avais jamais imaginé le voir dans une autre tunique, mais c’est des choses qui arrivent et pour moi l’important est que s’il est heureux, peu importe où il est. C’est ce qui compte pour moi. On s’est parlé, on était ensemble à Paris, mais c’est la vie, il y a des surprises, des choses arrivent et comme je l’ai déjà dit le plus important, c’est de le voir heureux« , a expliqué l’ancien milieu offensif du Brésil.