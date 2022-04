Le Français Michael Kouame a eu une violente réaction. Il a giflé son adversaire, Raphael Nii Ankrah, en fin de match lors d’un tournoi junior au Ghana. Ses actions ont généré des incidents entre les proches des deux joueurs.

Une image rare a été celle qui a été vue ce lundi à la fin du match d’un tournoi du circuit de tennis junior qui se joue au Ghana. Le Français Michael Kouame a giflé son rival, le local Raphael Nii Ankrah, au moment du salut final et a généré une bagarre entre les proches des deux. Michael Kouame, 15 ans et grand favori pour le titre dans le tournoi de la catégorie Future disputé dans la ville d’Accra, a eu une réaction violente à l’issue du match du premier tour qu’il a perdu en trois sets (6-2, 6-7 , 7-6) face au joueur local, d’un an son aîné. Lorsque le vainqueur s’est approché pour lui serrer la main au filet, le tennisman français l’a giflé.

Raphael Nii Ankrah a été surpris par l’attitude , mais ses proches ont immédiatement sauté de leurs places dans les tribunes et ont tenté de s’en prendre à Kouame, qui était défendu par les siens, selon les vidéos qui ont émergé sur les réseaux sociaux. La Fédération internationale de tennis (ITF), l’entité qui organise le tournoi, n’a pas encore parlé publiquement de l’incident, même si le Français pourrait être sévèrement puni. Michael Kouame est actuellement classé 606e au classement ITF Junior. Selon le RMC Sport, il est né à Sarcelles (Val-d’Oise) et est l’un des joueurs de tennis les plus prometteurs de France. Il fait partie de l’All-In Academy, un centre d’enseignement et de formation de haut niveau situé à Lyon et détenu par l’ancien numéro 5 mondial Jo-Wifried Tsonga.