C’est devenu une habitude ! Après le match et la défaite 3 buts à 0 contre l’OGC Nice ce week-end, les journalistes de football club de Marseille notent leurs joueurs. Au tour de Steve Mandanda d’y passer.

Si la note du portier olympien est sévère avec un 3 sur 10, il lance même un défi à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Il faut installer un vrai concurrent pour Steve Mandanda. « Seul vrai titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda décline depuis quelques matchs. Solide sur sa ligne, comme sur une frappe de Gouiri où il repousse du pied, il n’a pas été aussi impérial sur les trois buts. Seul au point de penalty, Thuram punit les défenseurs de leur mauvais placement. Mandanda ne peut pas faire grand chose sur l’ouverture du score. Sur le but de Gouiri en revanche, il se couche un peu trop tard et voit le ballon filer sous ses jambes. Claude-Maurice, pour le troisième but des Niçois est en très grande réussite. Longoria va devoir trouver un moyen d’instaurer une concurrence, intelligemment. » Explique ce journaliste.