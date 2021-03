L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane suit toujours les performances de son ancien joueur Achraf Hakimi. Mieux encore, le coach Français envisagerait de faire revenir le latéral droit de 22 ans lors du prochain mercato estival.

La question d’un probable retour de l’international marocain Achraf Hakimi au Real Madrid est toujours d’actualité. Aujourd’hui en difficulté financière notamment à cause de la pandémie, le club italien doit récupérer un peu d’argent et un départ d’Hakimi pourrait donc arranger le club lombard. En effet, s’il a laissé filer le Marocain vers l’Inter l’été dernier, Zinedine Zidane aimerait le rapatrier pour la saison prochaine. Mais l’Inter ne semble pas forcément être de cet avis surtout au vu de la très belle saison réalisée par le « Lion de l’Atlas. »

Lors d’un entretien accordé à Radio Kiss Kiss Napoli, son agent Alejandro Camaño a expliqué qu’Achraf Hakimi était heureux à Milan. « Il se sent bien à l’Inter avec (Antonio) Conte, qui est un grand entraîneur, son jeu exalte Achraf (Hakimi) et je pense qu’il sera beaucoup plus performant avec cette expérience chez les Nerazzurri », a précisé le représentant du latéral droit intériste. Zinedine Zidane et le Real Madrid pourraient donc avoir du mal à convaincre leur ancien joueur de revenir.

Africa Top Sports