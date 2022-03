Le joueur de Marseille Valentin Rongier s’est confié dans le podcast “Hors-Terrain“ de Mohamed Bouhasfi sur l’OM. L’ancien capitaine nantais parle de l’OM, un club particulier pour lui.

Valentin Rongier est un joueur qui ne laisse pas insensible ! Le milieu de terrain de formation a confirmé les attentes des supporters et des dirigeants marseillais dès son arrivée en 2019. Mis de côté en début de saison par Jorge Sampaoli, Valentin Rongier s’est adapté à un nouveau poste. Au cours d’un entretien avec le journalise Mohamed Bouhasfi le joueur s’est confié sur l’OM, “On fait ce métier pour jouer dans un club comme l’OM. Déjà quand tu rentres au Vélodrome en tant que joueur c’est exceptionnel. À chaque fois que je partais jouer à Marseille avec le FC Nantes c’était déjà particulier. Quand je me suis dit que j’avais la possibilité de jouer toutes les deux semaines face à ces supporteurs-là. Je me suis dit fonce. J’ai fait des sacrifices pour connaitre ça“, explique Valentin Rongier.

Valentin Rongier était impatient de découvrir l’OM

“La musique Jump me met des frissons“ Valentin Rongier

Valentin Rongier est revenu sur la période particulière autour de son transfert entre le FC Nantes et l’OM. Même avant de signer avec le club phocéen l’ancien capitaine nantais était impatient de découvrir l’OM, “La musique Jump me met des frissons. Avant que je parte pour rejoindre Marseille, la veille il y avait L’OM qui recevait Saint-Étienne à l’occasion du match des 120 ans du club. J’étais avec ma famille et on avait décidé de prendre des pizzas pour regarder le match. J’étais partis les chercher et comme je savais que je partais le lendemain pendant le trajet j’avais mis la musique Jump à fond. J’avais déjà des frissons alors imagine lors de mon premier match “, explique Valentin Rongier.