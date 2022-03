Passé par l’AS Monaco, Leonardo Jardim est, depuis son départ précoce d’Al Hilal, il y a un mois, à la recherche d’un nouveau défi ambitieux.

« Jouer le maintien ne m’intéresse pas, ne me motive pas. Mon ambition personnelle m’a toujours poussé à ne jamais accepter ce type de projet. Partout, je suis ouvert au Top 6 ou 7, à un projet ambitieux, avec une vraie volonté de progression et d’aller haut. Je vise le haut du tableau. Cet été, j’ai reçu une proposition d’un club anglais qui joue le milieu de tableau. Je n’ai pas accepté .Si je prends un projet qui ne m’intéresse pas, je me fourvoie. Je trompe le club, les supporters. Je n’aime pas ça« , a déclaré un Leonardo Jardim impatient dans des propos accordés à l’AFP.