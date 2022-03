Après avoir remporté une victoire cruciale face au FC Porto, (0-1), l’Olympique Lyonnais s’est effondré face au Stade Rennais, (2-4). Une débâcle incompréhensive pour Peter Bosz qui se tourne d’ores et déjà sur sa prochaine rencontre face aux Portugais.

« On avait joué contre une très bonne équipe et on a gagné là-bas. Ça nous donne de la confiance, même si on ne ferme pas les yeux sur ce qui s’est passé ce week-end, a déclaré le coach des Gones en conférence de presse. Il faut le dire : chaque fois on pense être sur la bonne route, et un mauvais match arrive. Mais moi j’ai envie d’y croire et de penser à ce match contre Porto, pour lequel j’ai entière confiance. […] On va jouer avec nos supporters qui seront très nombreux, j’espère qu’ils seront tous derrière nous car on a besoin d’eux, c’est très important en Europe« , a déclaré Peter Bosz en conférence de presse à l’aube du match retour face au FC Porto en Europa League.