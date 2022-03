Débarqué en janvier dernier pour succéder à Niko Kovac, Philippe Clement est déjà en difficultés. Les résultats décevants s’enchaînent mais le technicien monégasque conserve la confiance de ses dirigeants.

« J’ai une totale confiance en lui. C’est un gagnant, un coach extrêmement studieux et travailleur. Il était encore là à 21h, hier, quand j’ai quitté le centre d’entraînement. Il est le premier à arriver et le dernier à partir. C’est un super entraîneur. Il a aussi déjà montré qu’il savait faire progresser les jeunes. Oui, on va lui donner tout notre soutien. On doit être patients et lui donner du temps. Le dernier entraîneur, on lui avait accordé notre soutien pendant seize mois. Philippe a besoin de la même chose. Il sera un grand investissement dans les prochaines saisons pour le club« , a confié Paul Mitchell, directeur sportif de l’AS Monaco, dans des propos accordés à Nice-Matin.