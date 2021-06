#Mercato 💰: La Liga ou la Premier League pour Giovanni Simeone 🇦🇷 ?



Giovanni Simeone (25 ans) devrait quitter Cagliari 🇮🇹 et changer d'air et prendre la direction de l'Angleterre ou de l'Espagne, à en croire les informations de As.



Lui qui avait été acheté 13 Millions d'Euros. pic.twitter.com/iacUODb3ha