Prêt pour une nouvelle saison aux ambitions retrouvées, le Stade Rennais souhaite faire peau neuve afin d’atteindre les sommets. Pour cela, le club breton veut se séparer de 6 joueurs aujourd’hui indésirables : Niang, Gboho, Soppy, Guitane, El Mokeddem et James Léa Siliki.

Après une saison mitigée, le Stade Rennais souhaite repartir de l’avant et surfer sur les bons résultats des années passées. Désormais à la tête de club breton, Bruno Génésio forme un très bon duo avec Florian Maurice et l’entente est au beau fixe. Si Steven Nzonzi, Damien Da Silva et Clément Grenier quitteront Rennes fin juin, d’autres départs sont à prévoir. Selon Ouest France, un « loft » de six joueurs auraient été mis en place constitué d’indésirables sur le départ. Parmi eux figurent M’baye Niang, Brandon Soppy, James Léa Siliki, Yann Gboho, Rafik Guitane et Hakim El Mokkedem. Des départs potentiels auxquelles il est possible d’ajouter l’incertitude liée au cas Eduardo Camavinga.

Ces nombreux changements pourraient permettre au Stade Rennais d’investir dans de nouvelles opportunités et donnaient quelques idées à certains pensionnaires de Ligue 1.