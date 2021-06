Prêté par l’AS Roma, Steven Nzonzi n’est pas conservé par le Stade Rennais. Il fera son grand retour à Rome début juillet.

Le Stade Rennais a réalisé une saison mitigée alternant le bon et le moins bon. Sixième en championnat, le club breton est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conference et doit donc se préparer pour de nouvelles belles échéances européennes. Pourtant, les Rennais se séparent de l’un de leur joueur d’expérience en la personne de Steven Nzonzi. La séparation entre les deux entités vient d’être officialisé par le club, le champion du monde 2018 n’est pas conservé par le Stade Rennais. Malgré une place de titulaire et 39 matchs disputés, il n’a pas convaincu les dirigeants de le recruter définitivement. A 32 ans, il ne devrait pas s’éterniser à Rome et un autre départ semble inéluctable. Le Benfica semble être la destination la plus probable pour lui.