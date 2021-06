L’Equipe de France a fait match nul, 1-1 contre la Hongrie. Un résultat décevant pour le capitaine, Hugo Lloris qui aurait aimé gagner ce match pour être qualifié en huitième de finale.

Les champions du monde 2018 aurait pu se qualifier pour les huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 mais ils sont tombés sur une valeureuse équipe d’Hongrie qui ont réussi à prendre un point, à domicile devant 60 000 personnes. Hugo Lloris, estime que c’est un résultat décevant : « Il faut rester positif. Malgré le contexte et le scénario du match, on est allé chercher ce point du nul, même si ce n’est pas ce qu’on était venu chercher. Il va falloir s’en contenter. Lorsque l’adversaire prend l’avantage dans ce genre de match, ça rend les choses compliquées parce qu’ils étaient très bien organisés. Ils ont été vaillants et généreux, avec l’aide de leurs supporters, ça nous a rendu le match très compliqué. On est déçu mais on se contentera de ce point. »

Les bleus joueront le Portugal, champion d’Europe en titre, le 23 juin prochain et devront s’imposer pour valider leur ticket pour la phase à élimination directe.