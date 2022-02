Milik dénonce ceux qui n’hésitent pas à retourner leur veste depuis sa performance XXL face à Angers.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Nice demain soir (21h15) pour le choc des quarts de finale de la Coupe de France, Arkadiusz Milik en a profité pour revenir sur sa situation personnelle. Le Polonais a notamment pointé du doigt les « girouettes » après son triplé face à Angers (5-2).

« J’ai toujours su de quoi j’étais capable. Je n’ai jamais perdu confiance en mes capacités, ce mardi. Après il est vrai que quand tu ne joues pas et que tu as le sentiment de perdre ta place tu perds aussi la confiance. J’ai toujours essayé de m’entraîner plus dur qu’avant, cela m’a redonné confiance. J’ai toujours cru en moi, fait en sorte d’être prêt. Il y a deux semaines on disait que j’étais un mauvais attaquant. J’ai marqué trois buts, on dit que je suis un bon attaquant. Tout va très vite dans le football. Je sais comment ce business fonctionne. »