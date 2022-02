Geoffroy Garétier pointe du doigt l’avidité de Vladimir Petkovic, qui lui retombe dessus aujourd’hui.

Présent sur le plateau du Late Football Club hier soir, le journaliste Geoffroy Garétier est revenu sur la situation des Girondins de Bordeaux. Il reproche notamment à Vladimir Petkovic, renvoyé du banc des 19e de Ligue 1 ce lundi, d’avoir lâché la sélection suisse uniquement pour l’argent.

« Certes il est finaliste de l’Euro avec la Suisse, mais pour moi, sa faute, c’est d’avoir choisi l’argent. Quart de finaliste avec la Suisse donc, en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde, et il va se mettre dans une galère monstrueuse. On a vu dès le départ qu’il n’était pas à sa place. Petkovic, en serbo-croate, ça veut dire ‘écran de fumée’. Et pour moi, c’est la même affaire que Marcelo Bielsa à Lille à l’époque. »