La situation n’est pas vraiment idéale pour Donnarumma, qui s’attendait à beaucoup plus de temps de jeu avec le PSG.

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier après avoir éclos dans les rangs du Milan AC et remporté l’Euro 2020 avec la Squadra Azzura, Gianluigi Donnarumma afficherait déjà quelques regrets concernant as situation au Paris Saint-Germain. D’après les informations du Corriere dello Sport, le portier de 22 ans a du mal à digérer la concurrence avec Keylor Navas. À son arrivée dans la capitale, il pensait en effet pouvoir se débarrasser bien plus facilement du vétéran costaricien (35 ans). D’autant plus après les discours de Leonardo et des dirigeants parisiens.

Mais l’Italien n’est pas du genre à baisser les bras, et il compte bien devenir le numéro un indiscutable dans les rangs du PSG. Reste à savoir quand Keylor Navas, élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, sera mis au placard.