Titulaire vendredi soir en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille, Arkadiuz Milik s’est offert un triplé face au Angers SCO et fermer quelques bouches.

Ludovic Giuly, présent au Stade Vélodrome pour Amazon Prime, a estimé que la discussion entre Milik et Sampaoli ont été bénéfique. « Comme quoi il faut écouter les joueurs et leurs sensations sur le terrain. C’est vrai qu’il y a un système de jeu avec un coach qui décide, mais parfois discuter avec son entraineur pour dire qu’il avait besoin de quelqu’un à côté de lui, ça peut aider. Et lors de ce match contre Angers, il a eu raison. Quand tu as trois joueurs offensifs, ça change tout. Ils ont eu des occasions et des espaces. Milik prend la profondeur et sait bien se déplacer »