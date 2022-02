Entraineur de l’AS Monaco, Philippe Clement est revenu sur le match hier soir en Ligue 1 et la belle victoire de son équipe 2 buts à 0 contre l’Olympique Lyonnais.

« Notre première période était hyper dominante, avec beaucoup de bonnes actions, des occasions. On a manqué un petit peu d’efficacité, parce qu’on doit mener 3 ou 4-0 à la pause. En deuxième mi-temps, l’organisation était bien. On a eu quelques occasions en transition, mais Lyon devait réagir. Or ils n’ont pas réussi à se créer beaucoup d’occasions. C’est une victoire vraiment méritée. On progresse à chaque match. Ce n’était pas le match parfait, mais on voit des choses de plus en plus belles chaque semaine, » a confié le coach de l’AS Monaco.