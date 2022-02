Dans une interview accordée au Parisien, le président du LOSC, champion de france en titre, Olivier Létang, a confié avoir refusé l’arrivée de Layvin Kurzawa, mis à l’écart par le club de la capitale depuis le début de la saison.

Layvin Kurzawą vit une saison compliquée avec seulement neuf minutes de jeu depuis le mois d’août, le latéral gauche sous contrat jusqu’en juin 2024 ne figure plus dans les groupes de Mauricio Pochettino pour les rencontres de Ligue 1, de Coupe de France et de Ligue des Champions. Alors qu’il a été placé sur la liste des transferts, l’international français n’a pas trouvé preneur. Ce dimanche, dans une interview accordée au Parisien, le président lillois, Olivier Létang a confié avoir refusé l’arrivée du latéral cet hiver: « On nous a effectivement proposé Layvin Kurzawa, mais nous ne souhaitions pas aller chercher un nouveau joueur. »