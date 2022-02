Le Russe Alexander Bolshunov qui concoure sous bannière olympique a remporté la médaille d’or de l’épreuve de skiathlon ce dimanche matin en devançant son compatriote Denis Spitsov.

Ce dimanche Bolshunov s’est adjugé l’or olympique sur l’épreuve de skiathlon et l’emporte devant Spitsov et le Finlandais Livo Miskanen qui ramène une belle médaille de bronze pour son pays. Grands favoris avant la course, les Norvégiens et notamment leur star planétaire Johannes Klaeobo ont totalement loupé leur rendez-vous et Klaebo prend la quatrième place. Notons que notre premier Français Clément Parisse a pris la 10e place de cette course.