Didier Deschamps a accepté de revenir sur la situation délicate que traverse actuellement Steve Mandanda autant en Equipe de France, qu’avec son club de l’Olympique de Marseille.

« Déjà à l’Euro j’ai dû prendre une décision. Il était numéro 2 et Mike numéro 3. Je fais des choix sportifs et cela ne lui a pas plu. Le timing qu’il a pris avec son club aussi. Je fais des choix et ce n’est jamais le bon moment. Sur soi-même, on n’est jamais objectif et notamment dans le monde du sport. On ne peut pas être objectif et ce n’est jamais le bon moment », a confié Didier Deschamps lors d’un entretien donné à RMC. La situation de cette icone du Vélodrome ne devrait pas s’arranger en deuxième partie de saison…