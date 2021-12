Le Norvégien Kjetil Jansrud doit abandonner précocement la saison qui venait de débuter en raison d’une blessure au ligament.

Le pécialiste de la descente et du super-G avait été victime une chute à Beaver Creek. La Fédération de ski norvégienne a annoncé ce mercredi son forfait pour le reste de la saison. « La saison est finie en ce qui me concerne mais je suis motivé pour faire ce qu’il y a à faire pour revenir », a pour sa part déclaré le Norvégien de 36 ans.

Jansrud doit désormais subir une opération des ligaments latéraux internes. « Kjetil est hors-jeu pour six à neuf mois et on en saura plus sur l’ampleur exacte de la blessure après l’opération », a précisé le médecin de l’équipe norvégienne.

Rappelons que Jansrud avait décroché le titre de champion olympique de super-G en 2014 et le titre mondial en descente en 2019.