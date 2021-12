Invité de « l »Equipe du soir », Hervé Penot est revenu sur le futur tirage au sort de la Ligue des champions qui aura lieu lundi à partir de 12 heures.

Le journaliste conseille plus que jamais au Paris Saint-Germain de ne pas tomber sur le Real Madrid, qui selon les études à 19% de chances de jouer le PSG en huitième de finale de la compétition au printemps prochain. « Pour battre les meilleurs, il faut battre les meilleurs mais si c’est le plus tard possible. Si on peut faire un huitième de finale un peu plus tranquille…Là, on parle du Real Madrid qui domine largement la Liga. Un Real qui a sur le banc Carlo Ancelotti, qui connaît un petit peu comment faire en Ligue des Champions. […] Aujourdhui, il vaudrait mieux prendre la Juve, Manchester United ou l’Ajax. » Avance le journaliste.

Rappelons qu’en terminant deuxième de son groupe de Ligue des champions derrière Manchester City, le club de la capitale pourra tomber sur Liverpool, l’Ajax Amsterdam, Manchester United, la Juventus, le Bayern Munich ou le Real Madrid…