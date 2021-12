Semaine intense pour notre Ligue 1, avec notamment la suite de l’affaire et les incidents au cours de l’Olympico entre l’OL et l’OM. Justement Karim Diouf fils de l’ancien président de l’OM, Pape Diouf livre son analyse sur les sanctions de la commission de discipline.

Après les sanctions, l’OM a précisé qu’il allait faire appel de la décision et c’est une bonne idée le fils de Pape Diouf. « L’OM aurait pu s’attendre à autre chose concernant les décisions de la LFP. Avec tout ce qui s’était passé avant, en début de saison, je m’attendais à plus de fermeté. Je suis déçu, car d’un incident à l’autre, on se retrouve à attendre des décisions pendant deux heures, alors que rien n’a avancé depuis Nice… Il faut un barème clair. Une personne de la Ligue, avec du charisme et de la compétence, doit prendre la parole en disant : “Celui qui fait ça, ça ou ça, il obtiendra ça, ça et ça”. Car là, après l’Olympico, tout le monde se renvoit la balle, car personne ne sait. S’il y avait eu une bonne communication sur les deux mois entre Nice et Lyon, il y aurait eu des sanctions justes. Les bonnes décisions auraient été prises si Aulas avait su incriminer ses supporters, en reconnaissant les torts de l’OL. Ce n’est pas une question de trois points. » Explique-t-il dans les colonnes du « Phocéen. »

Avant de continuer et reprocher à Pablo Longoria d’être parfois trop gentil : « J’aime beaucoup Longoria, mais c’est un homme de football. Il n’aime pas trop le combat. Il se laisse un peu faire contre Aulas, alors que mon père n’aurait jamais accepté ça. Il aurait été capable de dire : “OL-OM, ça n’existe plus en L1, on perdra trois points à chaque fois”. Pour obtenir les choses, il faut taper un grand coup. Pour ça, il faut que Marseille n’aille pas à Lyon. Le diffuseur sera mécontent, les supporters aussi. Le but étant de détourner le problème sur la Ligue, qui devra trouver une solution pour ramener tout le monde. »