Initialement prévu jeudi soir, le match de la Ligue Europa Conférence entre Tottenham et le Stade Rennais n’a pu avoir lieu suite à un trop grand nombre de cas de Covid-19 dans le groupe anglais. Malgré tout, c’est le club de Premier League qui a pris la décision de ne pas jouer et cela pourrait leur coûter cher.

En effet, ce samedi on apprend que le match entre les deux formations est tout simplement annulé. Selon les règles de l’UEFA, il doit se disputer avant la fin de l’année mais les Anglais jouent tous les trois jours et seule date disponible, le 22 décembre. Problème car les Bretons disputent leur dernière journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco ce jour-là. Du coup, le match ne se jouera pas et les Spurs pourraient même perdre ce dernier sur tapis vert. « En conséquence, le match ne peut plus être joué et l’affaire sera donc transmise à l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA pour qu’une décision soit prise conformément à l’annexe J du règlement des compétitions susmentionné. » A annoncé l’UEFA.

De ce fait, si les Spurs perdent cette rencontre 3-0 sur tapis vert, il ne se qualifient pas pour les huitièmes de finale de la C4 et c’est le Vitesse Arnhem qui en profiterait après sa victoire contre Mura jeudi dans le groupe des Rennais.