Toujours en quête d’un nouveau gardien pour préparer la succession de Steve Mandanda, l’OM avait jeté son dévolu sur Esteban Andrada (30 ans) comme l’affirmait le journaliste Leandro Aguilera.

Aujourd’hui cette piste menant au portier de Boca Juniors semble bien loin et c’est finalement le Mexique et le FC Monterrey que devrait choisir le gardien argentin lors du mercato. « Il y a un bon dialogue entre Boca et Monterrey. Ils ne sont pas très éloignés économiquement. Ce sera résolu (…) Monterrey a été clair : Andrada est la première option. Il a une deuxième option car un joueur comme Esteban peut recevoir d’autres offres. La semaine prochaine, la pré-saison commence et ils veulent que tout soit résolu (…) Andrada a toujours dit que s’il y avait une offre qui lui conviendrait, à lui et au club, du point de vue économique, il voulait émigrer. » A lancé son agent Luciano Nicotra dans des propos sur « ESPN. » L’OM va devoir chercher un nouveau profil…