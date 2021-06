Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps s’est confié sur sa relation avec Zinedine Zidane. Champion du monde 1998 ensemble, les deux hommes louent un profond respect.

Dans un entretien accordé à « El Pais », Didier Deschamps est revenu sur sa relation avec Zidane. Une relation toujours très professionnelle. « Nous avons échangé des messages de temps en temps. Mais nous ne l’avons pas fait depuis longtemps parce qu’il avait son club et que je ne voulais pas me mêler de ses affaires. (…) Zizou est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect, avec qui nous avons partagé le même maillot pendant de nombreuses années, tant à la Juventus qu’en équipe nationale. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Quand il a gagné la Ligue des champions en 2018, je l’ai félicité et quand nous avons gagné la Coupe du monde, il a fait de même (…) Je n’ai pas parlé de Benzema avec lui. Non. Cent pour cent. J’ai aussi été entraîneur de club et quand on est entraîneur de club, on défend toujours ses joueurs. Il avait une gestion à faire à Madrid et j’ai un travail avec la France. Chacun à sa place. » A terminé l’ancien coach de l’OM, qui prépare le premier match de l’Euro 2020 face à l’équipe d’Allemagne mardi prochain à 21 heures.