Pour Paul Pogba, il n’y a aucune tension entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud dans le vestiaire de l’équipe de France.

Présent en conférence de presse cet après-midi, Paul Pogba n’a pas pu éviter les questions au sujet du clash Giroud-Mbappé. Rien à signaler pour le joueur de Manchester United, qui assure que le groupe se porte très bien. « Les seules tensions qu’il y a, c’est au dos, aux jambes… les kinés sont là pour ça », a plaisanté Paul Pogba. Alors que Kylian Mbappé se serait senti visé par une remarque de son coéquipier Olivier Giroud, double buteur mardi face à la Bulgarie (3-0), la ‘Pioche’ assure que tout va pour le mieux entre les deux attaquants.

« Franchement, je suis dedans et il n’y a rien. Il y a toujours eu une très bonne ambiance avec tout le monde. On va être direct : entre Olivier (Giroud) et Kyky (Mbappé), il n’y a rien du tout. Je pense que ce qui a été dit a peut-être été mal transmis. Vous connaissez très bien Kylian, ses qualités, il peut marquer et faire beaucoup de passes décisives. Il est vraiment altruiste, il joue pour l’équipe même si je lui dis toujours que ce serait bien qu’il défende un peu plus… Honnêtement, il n’y a rien, je ne sens pas de tensions, rien du tout… Tout le monde a la même mentalité et les mêmes objectifs au sein de cette équipe. On va essayer de calmer tout ça, nous, les médias… Ça pousse beaucoup. On doit avoir la bonne mentalité et la justesse qu’il faut pour tout gérer. L’état d’esprit est bon dans ce groupe ! »