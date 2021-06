Journaliste « l’Equipe », Vincent Duluc donne son avis sur la nouvelle affaire des droits TV et la LFP qui a accepté la proposition du groupe Amazon pour racheter les droits du football français.

“Au milieu de tout ça, un constat étonnant : on connait toujours le prix du contrat, mais jamais le reste. La LFP semble se ficher, chaque fois, du montant de l’abonnement pour les clients et de la manière dont son produit sera diffusé. » A déclaré le journaliste français, qui comprend que toute cette histoire ne va pas en faveur des téléspectateurs français. Reste à connaitre effectivement le prix qui sera demandé par Amazon à ses futurs et actuels abonnés… Amazon en est sortir vainqueur, avec l’obtention de 8 matchs. Canal+ gardait deux rencontres de son côté, pour un montant total annuel de 663 millions d’euros garantis.