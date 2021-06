En pleine préparation de l’Euro 2020 avec la Pologne, Robert Lewandowski n’est pas encore assurée de poursuivre sa brillante carrière au Bayern Munich.

Suite à un long entretien accordé au média du club allemand, récent champion, le nouveau président Herbert Hainer est revenu sur la situation du buteur poonais et confirme que de dernier ne bougera pas lors du mercato estival. « Robert est le meilleur attaquant du monde. Il a encore un contrat de deux ans ici, et je peux imaginer que nous le garderons plus longtemps. » A-t-il déclaré en fermant la porte à un départ de son attaquant lors du mercato.